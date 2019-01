'Het is tijd om onze strijd tegen mollen voorgoed te staken'

Het lijkt een traditie bij het begin van een nieuw jaar te worden: het valt me ineens weer op hoeveel molshopen er nu in sommige graslanden en natte weilanden in de Waaslandpolders liggen. Vele tientallen, soms vlak bij elkaar. Een labyrint van molshopen en dus ongetwijfeld ook mollengangen. Mogelijk noopt het natte weer de diertjes tot het verlaten van diepere gangen, waar ze graag de winter doorbrengen, en het graven van gangen dichter bij onze wereld.

...