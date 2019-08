Kunst die de schoonheid van moeder natuur viert, alle zintuigen prikkelt en tegelijk een ecologisch geweten schopt? Olafur Eliassons retrospectieve in Tate Modern bulkt ervan. In Real Life leidt u langs smeltend gletsjerijs, mistige tunnels en gordijnen van malse regen.

Gewoon voor je kijken en rechtdoor stappen. Je komt er wel.' De suppoost is er duidelijk gerust op wanneer een volgend trosje kunstliefhebbers een nauwe, 39 meter lange gang wordt ingeleid, al doet een dik en dampend mistgordijn dat uit de deur opstijgt velen twijfelen aan zijn sussende woorden. Je ziet immers geen steek, en zelfs wanneer je je handen voor je houdt, om toch maar niet tegen een muur of een verdwaalde voorganger aan te botsen, lijken je vingers meteen te worden opgevreten door de lumineuze, uit zoetstoffen gefabriceerde mist. Het is een sprong in het ijle wagen, in een atmosfeer die je opzuigt en pas 39 meter verder terug uitspuwt in de vertrouwde wereld.

...