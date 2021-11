Een buitenmuur bedekken met groen kan het warmteverlies met iets meer dan 30 procent verminderen. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Groenmuren zijn in opmars, omdat ze de biodiversiteit in de stad een duwtje kunnen geven en bovendien koelte bieden op hete zomerdagen. Maar een Britse studie heeft nog een voordeel ontdekt: een groenmuur vermindert ook het warmteverlies.

Onderzoekers aan de Universiteit van Plymouth maten het warmteverlies op twee delen van dezelfde muur op hun campus. Een van de twee delen was voorzien van een 'levende façade': een groenmuur van vilten zakjes gevuld met aarde en planten.

Na vijf weken metingen werd duidelijk dat de groenmuur zoals verwacht voor een stabieler binnenklimaat zorgde. Maar de wetenschappers waren meer verrast door het feit dat hij ook 31,4 procent minder hitte verloor dan de gewone bakstenen muur.

Dat kan belangrijke implicaties hebben voor oudere gebouwen die vaak ondermaats geïsoleerd zijn, zeggen de onderzoekers. In Engeland is 57 procent van de gebouwen van voor 1964, en groenmuren kunnen een oplossing zijn om het warmteverlies er te verminderen. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, maar ook om armoede door de stijgende energieprijzen te vermijden.

Win-win

Volgens Thomas Murphy, een van de auteurs, komen daar bovenop nog de andere voordelen van een groenmuur, zoals biodiversiteit, schonere lucht en lawaaireductie

'Met een groeiende stadsbevolking is groene infrastructuur een potentiële, op de natuur gebaseerde oplossing', zegt hij. 'Zo kunnen we ons tegelijk wapenen tegen de klimaatverandering, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit.'

Groenmuren zijn goed voor gezondheid en welzijn, zegt hij. 'En uit ons onderzoek blijkt nu ook dat ze aanzienlijke energiebesparingen kunnen opleveren en zo de klimaatafdruk van onze gebouwen kunnen doen krimpen.'

Lees ook: Amerikaanse Portland trekt lessen uit de hittegolf

Groenmuren zijn in opmars, omdat ze de biodiversiteit in de stad een duwtje kunnen geven en bovendien koelte bieden op hete zomerdagen. Maar een Britse studie heeft nog een voordeel ontdekt: een groenmuur vermindert ook het warmteverlies. Onderzoekers aan de Universiteit van Plymouth maten het warmteverlies op twee delen van dezelfde muur op hun campus. Een van de twee delen was voorzien van een 'levende façade': een groenmuur van vilten zakjes gevuld met aarde en planten.Na vijf weken metingen werd duidelijk dat de groenmuur zoals verwacht voor een stabieler binnenklimaat zorgde. Maar de wetenschappers waren meer verrast door het feit dat hij ook 31,4 procent minder hitte verloor dan de gewone bakstenen muur.Dat kan belangrijke implicaties hebben voor oudere gebouwen die vaak ondermaats geïsoleerd zijn, zeggen de onderzoekers. In Engeland is 57 procent van de gebouwen van voor 1964, en groenmuren kunnen een oplossing zijn om het warmteverlies er te verminderen. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, maar ook om armoede door de stijgende energieprijzen te vermijden.Volgens Thomas Murphy, een van de auteurs, komen daar bovenop nog de andere voordelen van een groenmuur, zoals biodiversiteit, schonere lucht en lawaaireductie'Met een groeiende stadsbevolking is groene infrastructuur een potentiële, op de natuur gebaseerde oplossing', zegt hij. 'Zo kunnen we ons tegelijk wapenen tegen de klimaatverandering, luchtvervuiling en verlies van biodiversiteit.'Groenmuren zijn goed voor gezondheid en welzijn, zegt hij. 'En uit ons onderzoek blijkt nu ook dat ze aanzienlijke energiebesparingen kunnen opleveren en zo de klimaatafdruk van onze gebouwen kunnen doen krimpen.'