België promoot woensdagavond op de internationale klimaattop in Madrid de bescherming van de oceanen tijdens een samen met Monaco voorgezeten evenement. Greenpeace vindt dat niet terecht.

Dat België zich voordoet als een 'blue leader', een land dat opkomt voor de oceanen, stemt volgens Greenpeace maar deels overeen met de realiteit. 'Als België een échte blue leader wil zijn, is het hoog tijd dat het de steun aan de ontwikkeling van diepzeemijnbouw stopzet', zo laat de milieuorganisatie weten.

Het nieuwe Greenpeace-rapport In Hot Water: The Climate Crisis and the Urgent Need for Ocean Protection roept op tot een wereldwijd verdrag dat tegen 2030 dertig procent van de oceanen beschermt. België pleit op internationale fora voor zulk verdrag, en zal dat volgens Greenpeace België woensdagavond op de klimaatconferentie ook doen. De organisatie juicht dit toe, maar vindt dit onverzoenbaar met de Belgische steun aan de ontwikkeling van diepzeemijnbouw.

Sponsor

'Op dit moment is diepzeemijnbouw in internationale wateren niet mogelijk, maar kan exploratie wel. Als bedrijf heb je dan een staat nodig die dat sponsort', legt An Lambrechts van Greenpeace België uit. 'België is nu sponsorstaat voor een exploratiecontract voor diepzeemijnbouw van DEME's filiaal Global Sea Mineral Resources (GSR) in de Stille Oceaan.' Als België een echte blue leader wil zijn, moet het de steun aan diepzeemijnbouw stopzetten.

Wij vragen een moratorium op diepzeemijnbouw, want dit is een destructieve activiteit', zegt Lambrechts. Greenpeace België roept ook op om de klimaatambities fors op te voeren, nu uit het nieuwe rapport blijkt hoe ernstig de oceanencrisis is. '2020 wordt een cruciaal jaar voor klimaat, biodiversiteit en oceanen. Een klimaatplan met ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van onze broeikasgasuitstoot is ook een absolute must als ons land zijn eigen engagementen voor de bescherming van de oceaan ernstig neemt', zo besluit Lambrechts.