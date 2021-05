Tel dit weekend de bloemen in je gazon, krijg je nectarscore en bezorg ons een foto van je Maai Mei Niet-gazon.

Na een maand niets doen voor de natuur, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Meer dan 5.000 mensen schreven zich in voor Maai Mei Niet en zullen dit weekend de bloemen in hun gazon tellen. Dat levert hen een persoonlijke nectarscore op, die drukt uit hoeveel nectar jouw gazon produceert voor vlinders en bijen.

Trots op uw bloeiend, kleurrijk gazon? Laat het ons weten en stuur een foto van jouw creatief of niet gemaaide gazon via simon.demeulemeester@knack.be. Je kan jouw foto's ook delen op sociale media met #maaimeiniet. Zo inspireer je misschien nog mensen om een steentje bij te dragen aan onze biodiversiteit.

In Antwerpen en Vleteren is men alvast van start gegaan.

Medewerkers van de Antwerpse groendienst tellen bloemen in Antwerpse gazonnen. © Stad Antwerpen

