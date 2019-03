Evolutie gaat sneller dan gedacht: grijpt straks de mens in bij dat proces?

Bijna 4 miljard jaar geleden begon de geschiedenis van het leven op aarde. Het ging van start als een in een zakje gevat pakketje moleculen met genetische eigenschappen (veranderbaarheid, reproduceerbaarheid). Zelfs bacteriën zijn al gesofisticeerd in vergelijking met het prille levensbegin. Gedurende ongeveer vier vijfde van de geschiedenis van het leven op aarde zou je het trouwens niet gezien hebben: het was te klein om te worden waargenomen. Goed om te onthouden bij onze zoektocht naar leven op andere planeten.

