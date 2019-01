Economieprofessor Paul De Grauwe: 'Klimaat moet prioriteit nummer één zijn'

'Klimaat moet prioriteit nummer één zijn', vindt de voormalige Open VLD-politicus. 'We moeten nú handelen, maar doen dat niet. Zo riskeren we écht een onbewoonbare planeet. Dat jonge mensen die boodschap brengen op straat, vind ik fantastisch.'

In een interview met De Zondag zegt de inmiddels 72-jarige De Grauwe dat er duidelijke maatregelen beschikbaar zijn om de klimaatverandering aan te pakken. 'Het basisprincipe moet volgens mij zijn: de vervuiler betaalt. Neem het vliegverkeer. Ik ken hier een Poolse vrouw die geregeld voor een weekend naar Warschau vliegt aan 30 euro. Dat is absurd. Dat ticket weerspiegelt niet de ware kostprijs om te vliegen.'

Niet alleen op vliegen moet meer taks geheven worden, maar ook op hoge inkomens, vindt De Grauwe. 'Wie vandaag 40.000 euro per jaar verdient, zit al in de hoogste schaal. Dat is een aberratie. De écht hoge inkomens moeten meer belast worden', zegt hij.

'Je moet ervoor zorgen dat lagere en middeninkomens méér overhouden. Dan zullen zij niet de slachtoffer zijn van het klimaatbeleid. Alle inkomsten boven één miljoen euro zouden aan zeventig of zelfs tachtig procent moeten belast worden. Zo kom je tot een rechtvaardige herverdeling van de inkomens.'

De Grauwe hekelt het 'religieuze fanatisme over kernenergie', dat het volgens hem onmogelijk maakt om te discussiëren over de milieuvoordelen van kerncentrales. 'Helaas bespeur ik bij Groen bijvoorbeeld een irrationele houding tegenover kernenergie', zegt hij. 'Laat ons toch minstens debatteren over de nieuwe generatie kerncentrales. Ik vrees echter dat dat in België onmogelijk zal zijn.'