Het boren naar olie en gas in de Waddenzee bij de Duitse deelstaat Nedersaksen wordt als het aan de regionale milieuminister Olaf Lies ligt, volgend jaar verboden.

In januari wordt er in het parlement van de deelstaat een wet ingediend die naar verwachting in de zomer wordt aangenomen, zei Lies woensdagavond. 'Met de nieuwe wet nemen we alle twijfel weg. Een ding is voortaan duidelijk: er wordt niet meer naar gas of olie geboord in het nationale park van de Waddenzee in Nedersaksen', aldus Lies. De minister zei ook dat olie- en gaswinning niet verenigbaar zijn met de wens naar een schone en klimaatneutrale energievoorziening.

De Waddenzee voor de Noord-Duitse kust heeft Unesco-werelderfgoedstatus. In Nederland wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wel gas uit het Waddengebied in het noorden van het land. Het gaat om kleinere velden. Al sinds de jaren 1980 is er gaswinning nabij het Waddeneiland Ameland en het Friese Blija en sinds 2006 ook vanuit drie andere plaatsen in Friesland en Groningen, valt te lezen op de website van NAM. De gaswinning gebeurt er wel vanaf het land. 'De Waddenzee is Unesco Werelderfgoed. Vanwege het unieke karakter van dit natuurgebied plaatst NAM geen productielocaties in de Waddenzee. In plaats daarvan is schuin geboord vanaf de locaties op land. Die locaties bevinden zich achter de dijk op het vasteland.'

Onlangs raakte nog bekend dat de gaskraan in Groningen, het grootste Nederlandse gasveld, wat de Nederlandse regering betreft zo snel mogelijk helemaal dichtgaat omdat de gaswinning er de oorzaak is van talloze aardbevingen.

In januari wordt er in het parlement van de deelstaat een wet ingediend die naar verwachting in de zomer wordt aangenomen, zei Lies woensdagavond. 'Met de nieuwe wet nemen we alle twijfel weg. Een ding is voortaan duidelijk: er wordt niet meer naar gas of olie geboord in het nationale park van de Waddenzee in Nedersaksen', aldus Lies. De minister zei ook dat olie- en gaswinning niet verenigbaar zijn met de wens naar een schone en klimaatneutrale energievoorziening. De Waddenzee voor de Noord-Duitse kust heeft Unesco-werelderfgoedstatus. In Nederland wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wel gas uit het Waddengebied in het noorden van het land. Het gaat om kleinere velden. Al sinds de jaren 1980 is er gaswinning nabij het Waddeneiland Ameland en het Friese Blija en sinds 2006 ook vanuit drie andere plaatsen in Friesland en Groningen, valt te lezen op de website van NAM. De gaswinning gebeurt er wel vanaf het land. 'De Waddenzee is Unesco Werelderfgoed. Vanwege het unieke karakter van dit natuurgebied plaatst NAM geen productielocaties in de Waddenzee. In plaats daarvan is schuin geboord vanaf de locaties op land. Die locaties bevinden zich achter de dijk op het vasteland.' Onlangs raakte nog bekend dat de gaskraan in Groningen, het grootste Nederlandse gasveld, wat de Nederlandse regering betreft zo snel mogelijk helemaal dichtgaat omdat de gaswinning er de oorzaak is van talloze aardbevingen.