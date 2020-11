Met nog bijna een maand te gaan is het orkaanseizoen in de Atlantische oceaan is nu al het drukste ooit.

Dinsdag ontwikkelde de subtropische storm Theta zich boven het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Theta is al de 29e storm dit jaar, en daarmee is 2020 het drukste orkaanseizoen sinds het begin van de metingen in 1851.

'Na een historisch druk orkaanseizoen in 2005 is het bijzonder om in mijn carrière opnieuw zo'n extreem actief seizoen mee te maken,' said Louis Uccellini, directeur van de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA.

Het orkaanseizoen begon dit jaar ook opvallend vroeg, met orkaan Arthur op 16 mei. Door de vele orkanen raakte de voorziene lijst met 21 namen snel op. Op 18 September was Wilfred de laatste naam op de lijst, en nog dezelfde dag werd overgeschakeld op het Griekse alfabet met de nieuwe storm Alpha.

Officieel eindigt het seizoen pas op 30 november, dus het cijfer kan nog oplopen. Bovendien is het volgens de NOAA mogelijk dat er zich ook na de officiële einddatum nog nieuwe orkanen vormen.

