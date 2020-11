De uitstoot van broeikasgassen kan fors dalen als we efficiënter met materialen omspringen in woningen en auto's. Dat kan vooral door vaker autoritten te delen en kleiner te gaan wonen. Tot die conclusie komt een groot VN-rapport.

In klimaatbeleid wordt een efficiënt gebruik van materialen vaak genegeerd Nochtans is de uitstoot door de productie van materialen snel gegroeid, zegt Edgar Hertwich van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie, hoofdauteur van het rapport.

'Als je je zorgen maakt over het eten van vlees of het reizen met een vliegtuig vanwege je ecologische voetafdruk, dan moet je je ook meer zorgen maken over cement en staal.'

Woningen en auto's

Het International Resource Panel onderzocht daarom in opdracht van het VN-Milieuprogramma het materiaalgebruik in woningen en personenauto's. Die sectoren zijn goed voor 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van materialen.

Door materialen efficiënter te gebruiken kan de uitstoot door bouw, exploitatie en afbraak van woningen met gemiddeld 40 procent dalen in de G7-landen - Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - en zelfs met 70 procent in China en India.

Bij de fabricage, exploitatie en het beheer van auto's valt de uitstoot met 40 procent terug te dringen in de G7-landen en met 35 procent in China en India.

23 gigaton

Het IRP schat dat 23 gigaton aan emissies kan worden voorkomen in de G7-landen tussen 2016 en 2060,door efficiënter materiaal te gebruiken.

Die winst is aanzienlijk, merkt het rapport op. Het kan landen helpen hun emissiedoelstellingen te halen.

Vooral aan de consumptiekant valt veel winst te behalen. 'We kunnen gemakkelijk de hoeveelheid primaire materialen verminderen die nodig zijn voor een redelijk comfortabel leven door een combinatie van minder materialistische levensstijlen en slimmere technologieën', zegt Hertwich.

Autodelen en kleinere woningen

'Het beperken van de groei van onze woningen en het delen van ritten en auto's bleken de meest effectieve manieren om de uitstoot te verminderen', zegt hij.

Bij auto's kan men meer aan auto- en autoritdelen gaan doen. Als een op de vier ritten in de negen onderzochte landen een gedeelde rit was, dan zou de ecologische voetafdruk van het gebruik en de productie van auto's met 20 procent afnemen.

Bij woningen kan men vooral uitstoot voorkomen door kleinere en efficiëntere woningen te ontwerpen. Een daling van de vloeroppervlakte met 20 procent kan de uitstoot door de productie van materialen in 2050 al met 73 procent verminderen. Andere strategieën om materialen efficiënter te gebruiken, zijn onder meer het recycleren van bouwmaterialen, het verminderen van materiaal bij het ontwerpen van auto's en woningen, en het gebruik van CO2-arme materialen.

