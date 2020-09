De sterktes en tekortkomingen van het (Belgische) milieu- en klimaatbeleid (podcast)

Hoe pakken we het klimaatprobleem aan? Knack plaatst het belangrijkste vraagstuk van onze tijd terug in het centrum van de aandacht, in een podcastreeks van acht gesprekken met evenveel experts.

Hans Bruyninckx © belga

In dit tweede deel van Het Klimaatalarm van Knack spreekt Francesca Vanthielen met Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap. Hij legt uit hoe hij als politoloog begin jaren 90 geïnteresseerd raakte in kl... In dit tweede deel van Het Klimaatalarm van Knack spreekt Francesca Vanthielen met Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap. Hij legt uit hoe hij als politoloog begin jaren 90 geïnteresseerd raakte in klimaat- en milieubeleid, drukt zijn geloof uit in de Europese Green Deal en hamert op het belang van 'systeemtransities'. Hij spreekt zich ook uit over het Belgische milieu- en klimaatbeleid: hij is lovend voor de stedelijke initiatieven en de wetenschappelijke ondersteuning, maar steekt niet onder stoelen of banken dat hij op Vlaams en op federaal niveau meer daadkracht verwacht van onze politici - véél meer.

