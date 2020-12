Het negenjarige Britse meisje Ella Kissi-Debrah is wel degelijk gestorven door de luchtvervuiling, heeft het Britse gerecht beslist. De zaak is een primeur en geeft milieuorganisaties munitie in de strijd om schonere lucht.

Het gerechtelijk onderzoek naar de tragische dood van de negenjarige Ella Kissi-Debrah bevestigde dat luchtvervuiling een 'materiële factor' was bij het veroorzaken en verergeren van de astma-aanvallen die tot haar dood leidden.

Te voorkomen

Luchtvervuiling leidt jaarlijks tot zo'n veertigduizend vroegtijdige overlijdens in Groot-Brittannië, maar het is de eerste keer dat luchtvervuiling officieel als oorzaak op een overlijdensakte wordt vermeld.

Volgens de groene denktank Transport & Environment (T&E) toont de uitspraak dat Ella's dood vermeden had kunnen worden als regeringen kwetsbare kinderen op de eerste plaats hadden gezet.

'Ella's tragische dood had voorkomen kunnen worden als onverantwoordelijke regeringen de behoeften van de auto-industrie en bestuurders van dieselauto's niet boven kwetsbare kinderen hadden gesteld', zegt Greg Archer van T&E. 'We hebben dringend een nieuwe Clean Air Act nodig, de wet van Ella, om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen en de lucht veilig te maken om in te ademen.'

Europese regels

Ella stierf in 2013, drie jaar na de deadline voor Groot-Brittannië om de Europese luchtkwaliteitsnormen te halen.

Uit het bewijsmateriaal dat voor het gerechtelijk onderzoek werd gebruikt, bleek dat de Britse regering acht jaar voor de dood van het meisje al wist dat zij wettelijk bindende luchtverontreinigingslimieten zou missen als gevolg van de uitstoot van dieselvoertuigen. In veel steden in Groot-Brittannië en heel Europa blijft de luchtvervuiling boven de veilige drempels die sinds 2010 gehaald moeten worden.

Dat luchtvervuiling nu officieel vermeld wordt op een overlijdensakte, is vooral symbolisch belangrijk.

'Dit gerechtelijk onderzoek is een mijlpaal in de strijd om schone lucht en zou niet zijn gebeurd zonder de moedige vastberadenheid van Ella's familie', zegt Archer. 'In de zeven jaar sinds Ella stierf, hebben bijna een kwart miljoen andere Britse gezinnen een tragedie ondergaan als gevolg van kwetsbare dierbaren die giftige lucht inademen - vier keer meer dan degenen die dit jaar als gevolg van covid zijn gedood.'

