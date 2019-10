Deze spin uit onze huizen heeft wat commotie veroorzaakt, maar de stalmuursluiper is volstrekt ongevaarlijk.

Zelfs eenvoudige boodschappen over eenvoudige dieren kunnen verhoudingsgewijs veel aandacht genereren als ze onder een catchy kop verschijnen. 'Stalmuursluiper bijt man in eikel' was zo'n kop. Hij verscheen boven een bericht op de website van het Nederlandse Nature Today. Zonder dat bericht was u hier nu iets over een ander beestje aan het lezen.

...