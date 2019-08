Je zou het niet zeggen, maar de leuke hermelijn heeft een seksleven dat wij pervers zouden noemen.

De hermelijn is een geduchte jager, ondanks zijn afmetingen - hij is, na de wezel, ons kleinste roofdier. Hij kan konijnen aan die drie keer zwaarder zijn dan hij. Zijn dieet bestaat voor ongeveer de helft uit andere zoogdieren en voor de rest uit vogels: hermelijntjes profiteren geregeld van het aanbod in nestkasten.

...