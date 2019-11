Met de zwarte band die over zijn ogen loopt is de zorrosprinkhaan echt de sprinkhanenversie van de mythische held.

Het gaat helemaal niet goed met de sprinkhanen en krekels in ons land. De sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt heeft gegevens over 41 soorten verzameld. Liefst een derde is in Vlaanderen uitgestorven of met uitsterven bedreigd. Van het schavertje, bijvoorbeeld, zijn nog maar drie populaties in West-Vlaanderen bekend.

...