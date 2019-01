Beestenboel: het raderdiertje heeft geen mannetje nodig om succesvol te zijn

Hoewel ze amper een fractie van een millimeter groot worden, waren raderdiertjes al beschreven nog voor de eerste echte microscoop was uitgevonden. Ze zijn zo algemeen dat iemand met heel goede ogen en veel interesse in de natuur hun grootste versies wel móést opmerken. Er zijn zo'n tweeduizend soorten raderdiertjes, waarvan vele kosmopoliet zijn: ze kunnen zo goed als overal gevonden worden. Tenzij hun onderlinge verschillen zo subtiel zijn dat wij ze niet zien. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met de analyse van wat veel kleiner is dan wijzelf.

