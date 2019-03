Beestenboel: het gedrag van de heggenmus is een schoolvoorbeeld van seksuele losbandigheid

Onopvallender zul je ze in onze tuinen niet vinden. De heggenmus is een vaal gekleurd vogeltje met een zachtjes prevelende zang. Haar uitzicht en haar communicatie zijn zo gemaakt dat ze maximaal van de radar van vogeltjeseters blijft. Ze scharrelt doorgaans bescheiden op de grond rond, in de buurt van een haag of heg, om snel bescherming te kunnen zoeken.

