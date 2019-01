Beestenboel: Franse jagers schieten massaal op onze broedende wulpen

Met zijn vrij grote postuur - hij is onze grootste steltloper - en zijn lange kromme bek, waarmee hij diep in een vochtige bodem beestjes oppikt, is de wulp een opvallende verschijning, ondanks zijn weinig exuberante, bruingespikkelde verenkleed. Zijn zang is mooi, met lange fluitende trillers. Maar als je hem wilt zien, moet je goed weten waar gezocht, want de wulp is ook een zeldzame verschijning.

