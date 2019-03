Beestenboel: er worden geregeld nieuwe zakpijpen in onze kustwateren ontdekt

De zeebes werd in 1846 als soort beschreven door de befaamde Leuvense dierkundige Pierre Joseph Van Beneden. De man was een devoot katholiek en dus een fervent tegenstander van de evolutietheorie van zijn tijdgenoot Charles Darwin. Tijdens zijn jaarlijkse vakantie in Oostende begon hij zich voor zeediertjes te interesseren. Hij richtte een marien laboratorium op - volgens sommigen het eerste in de wereld. Zo kon hij heel wat nieuwe soorten voor de wetenschap beschrijven.

