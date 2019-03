Beestenboel: De stofwants beschermt zichzelf met een camouflagepak

Volwassen stofwantsen of maskerwantsen zien eruit als een gewone wants: anderhalve centimeter groot en donkerbruin met een piepklein kopje waarin alleen de bolle rode ogen opvallen. Het dier heeft stevige monddelen - de soort behoort tot de roofwantsen. Stofwantsen kun je als nuttig beschouwen in huis, want ze voeden zich met andere insecten, zoals zilvervisjes en vliegen.

