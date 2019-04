Van de vijftien onderzochte Vlaamse rivieren waren er vier waarin microplastics in de vissen gevonden werden.

Weinig vissers zullen iets hebben met de riviergrondel, hoewel hij een van de algemeenste visjes in onze beken en rivieren moet zijn. Hij is wel vrij klein - hij wordt zelden veel groter dan 10 centimeter - en leeft vooral op de bodem. Met de baarddraden die hij in zijn mondhoeken heeft hangen, speurt hij die bodem af naar de slakjes en andere zanddiertjes waarvan hij doorgaans leeft.

...