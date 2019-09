Beestenboel: de nachtzwaluw kan in één nacht 500 kilometer afleggen

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

De nachtzwaluw is honkvaster in zijn Congolese wintergebied dan in zijn Vlaamse broedterritorium.

© iStock

De nachtzwaluw is een mysterieuze broedgast van de Kempense heidegebieden die zijn geheimen slechts mondjesmaat heeft prijsgegeven. Je krijgt de goed gecamoufleerde vogel amper te zien, zeker omdat hij vooral in de schemering en 's nachts actief is. Als je zijn specifieke zang niet kent, kun je hem gemakkelijk over het hoofd zien.

...

