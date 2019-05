Zoals de meeste insecteneters lijdt de kleine dwergvleermuis onder de achteruitgang van de insecten.

Het klinkt als een pleonasme: kleine dwergvleermuis. Alsof een dwergvleermuis groot kan zijn! De naam is een gevolg van de ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van de soort. Ze is pas in 1999 beschreven, nadat wetenschappers grondig greep hadden gekregen op wat ze met batdetectoren konden doen. Batdetectoren zijn apparaten waarmee de voor ons onhoorbare geluiden van vleermuizen zichtbaar gemaakt worden.

...