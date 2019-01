'Amerikaanse CO2-uitstoot fors gestegen in 2018'

De onafhankelijke onderzoeksinstelling Rhodium Group schat dat de CO2-uitstoot met 3,4 procent omhoogging, de op een na grootste stijging in meer dan twintig jaar.

Alleen in 2010 nam de uitstoot nog sterker toe, toen de Amerikaanse economie uit een diepe recessie klom. De transportsector bleef vorig jaar de voornaamste bron van CO2-uitstoot.

Maar ook de energiesector, de industrie en de bouw stootten meer CO2 uit dan in 2017.

De toenemende uitstoot van broeikasgassen als CO2 wordt algemeen beschouwd als de voornaamste factor van de opwarming van de aarde, al durven klimaatsceptici als de Amerikaanse president Donald Trump dat wel eens in twijfel trekken.

Trump noemde de klimaatverandering eerder al een "hoax".

De schatting van Rhodium Group ligt in lijn met een rapport dat het Global Carbon Project in december publiceerde. Dat schatte dat de CO2-uitstoot in de VS in 2018 met 2,7 procent zou toenemen.