De yangtze-weekschildpad staat op het punt uit te sterven, nu in een Chinese dierentuin het laatste bekende vrouwtje van de soort is overleden na een mislukte poging tot kunstmatige inseminatie.

De minstens 90 jaar oude vrouwtjesschildpad stierf zaterdag in de zoo van Suzhou, in het oosten van China. Ze overleed nadat medewerkers van de dierentuin een poging tot kunstmatige inseminatie hadden ondernomen met het zaad van een mannelijke soortgenoot uit dezelfde dierentuin.

Het personeel had gedurende enkele jaren al verschillende keren vruchteloos geprobeerd om die voorplanting op een natuurlijke manier te laten verlopen.

Door het overlijden zijn er, voor zover bekend, wereldwijd nog maar drie Yangtze-weekschildpadden in leven. Naast het mannetje in de dierentuin, leven er ook nog twee soortgenoten in vrijheid in Vietnam. Maar hun geslacht is niet bekend.

Als het om twee mannetjes gaat, zal het niet meer mogelijk zijn om de soort in leven te houden.

De yangtze-weekschildpad is een van de grootste zoetwaterschildpadden ter wereld. Het dier kan tot één meter lang en tot 100 kilo zwaar worden.

De populatie is door toedoen van de mens snel afgenomen: als gevolg van de jacht, de vervuiling, het drukke verkeer op de rivieren en de toename van het aantal dammen.