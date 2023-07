Peugeot e-208 zet in op elektrisch 

Peugeot komt met een facelift voor de compacte 208. De Franse constructeur zorgt niet alleen voor een bijgespijkerd koetswerk maar zet ook een belangrijke stap om koolstofneutraal te worden.

Peugeot neemt geen risico’s met de 208 die sinds 2019 op de markt is. Deze compacte hatchback uit het B-segment is immens populair en neemt stilaan de rol over van de grotere modellen uit het C-segment. Niet alleen omdat veel bestuurders willen downsizen, maar omdat de 208 beter past in het autobudget van die automobilisten.

De Franse hatchback kan rekenen op een nieuwe neus met een hertekende bumper, een nieuw logo en aangepaste (led)koplampen. Achteraan zijn de lichtunits ook nieuw. Binnen blijft de i-cockpit en worden de digitale schermen waarop de metercluster en het infotainment verschijnen verder geoptimaliseerd.

Diesel verdwijnt

Onder de motorkap kiest Peugeot voor doorgedreven elektrificatie. De 1.2 benzinemotor wordt geflankeerd door een mild hybride 48 Volt elektroaandrijving, wat het verbruik moet drukken. Voor alle duidelijkheid: de elektrische aandrijving helpt voornamelijk de verbrandingsmotor en de erg compacte batterij wordt door de benzinemotor bijgeladen en moet nooit aan de stekker.

Samen met deze facelift neemt Peugeot ook afscheid van een dieselmotor in de 208. Eerder schrapte ook al de VW-groep de zelfontbranders in concurrerende modellen zoals de VW Polo, de Skoda Fabia en de Seat Ibiza.

De elektrische basisversie is de 136 pk variant die een autonomie van 325 km realiseert. Deze aandrijflijn werd kort na de initiële introductie van de 208 gelanceerd. Er bestaat ook een tweede, krachtiger en meer recente versie. Die kan rekenen op een batterij met een capaciteit van 52 kWh, heeft een elektromotor die 156 pk levert en zou een rijbereik tot 400 km realiseren.