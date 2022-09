Petra De Sutter (Groen): ‘Geschrokken van vraag om uitstel afbraak Doel 3’

‘Op een paar dagen van het stilzetten van de activiteiten vragen aan het FANC of een verlenging toch nog mogelijk zou zijn, wij zijn daar van geschrokken.’ Dat zei Groen-vicepremier Petra De Sutter zondag in De Zevende Dag op Eén.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vroeg afgelopen week aan het FANC of de ontmanteling van kernreactor Doel 3 op een veilige manier uitgesteld kan worden. Dat zou het eventueel mogelijk maken om de centrale op een latere datum weer op te starten. De minister zei in Terzake dat de nucleaire waakhond daar positief op had gereageerd. Dat werd later ontkend door het FANC. ‘In de regering was deze zomer de vraag al gesteld of Doel 3 deze winter nog zou kunnen doorwerken’, zei De Sutter zondag. ‘Toen al kwam het antwoord dat dat niet zou kunnen.’

Het optreden van minister Verlinden in Terzake op Canvas was ‘niet namens de regering’, aldus De Sutter. ‘We waren daar allemaal wat door verwonderd. Ze heeft misschien een beetje te snel gecommuniceerd en is daarna teruggefloten. Ik hoop dat de les duidelijk is dat zoiets beter niet gebeurt.’

De Sutter zei in De Zevende Dag voorts dat ze nog steeds gelooft in een Europees prijsplafond op de invoer van alle gas. ‘De Europese Commissie heeft nu tijd nodig om dat uit te werken. Onze mensen zullen de Commissie daar ook bij bijstaan. Tegen het einde van de maand moet dat dan opnieuw door de lidstaten bevestigd worden. Dus we gaan er van uit dat dat gaat lukken, dat de prijzen naar beneden gaan.’