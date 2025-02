Paus nog minstens week in ziekenhuis

Paus Franciscus is volgens zijn artsen een week nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, nog altijd niet volledig buiten gevaar en blijft nog zeker tot eind volgende week gehospitaliseerd. Het ziektebeeld van de 88-jarige kerkvorst blijft complex, verklaarde behandelend arts Sergio Alfieri op een persconferentie in de Gemelli-kliniek in Rome. Meer details gaf hij niet vrij. Het belangrijkste is volgens Alfieri dat de paus erop vooruitgaat. Hij benadrukte wel dat er geen sprake is van levensgevaar.

Franciscus sukkelt al geruime tijd met een slechte gezondheid. Sinds hij precies een week geleden in het ziekenhuis werd opgenomen, is de bezorgdheid omtrent zijn toestand wereldwijd nog gestegen. De paus klaagde voordien tijdens publieke optredens over ademhalingsmoeilijkheden en hoestte soms ook zwaar. Na enkele dagen te zijn opgenomen, stelden de artsen bij de leider van de katholieke kerk een dubbele longontsteking vast. Eerder werd gesproken van een bronchitis.

Het is al de vierde keer in minder dan vier jaar dat Franciscus opgenomen wordt in het ziekenhuis. Met zijn 88 jaar is hij momenteel de op één na oudste paus in de geschiedenis. Enkel paus Leo XIII werd volgens de gegevens van het Vaticaan nog ouder. Zijn pontificaat liep tot hij in 1903 op 93-jarige leeftijd overleed.