Patiëntenverenigingen vragen monitoring en evaluatie van erkende borstklinieken

Er moet dringend een evaluatie komen van de erkende borstklinieken en het resultaat van die evaluatie moet openbaar gemaakt worden. Dat zeggen het Vlaams Patiëntenplatform en zijn aangesloten patiëntenverenigingen die actief zijn rond borstkanker in een gemeenschappelijke mededeling. Ze reageren hiermee op een KCE-studie die donderdag werd gepubliceerd.

Uit die studie blijkt onder andere dat patiënten die behandeld worden in een borstkankercentrum zonder erkenning 30 procent meer kans hebben om te overlijden dan patiënten in een borstkliniek. ‘Dat cijfer is ongemeen hoog en onaanvaardbaar. Een patiënt moet op een eenvoudige manier kunnen terugvinden welke de erkende borstklinieken zijn en ook duidelijk geïnformeerd worden over de voordelen ervan’, zeggen de verenigingen.

Tegelijk wekken tal van ziekenhuizen foutief de indruk dat ze een erkende borstkliniek zijn en halen niet alle erkende borstklinieken de vereiste norm van 125 diagnoses per jaar. De verenigingen vragen ‘met aandrang’ dat er monitoring en evaluatie komt van de erkende borstklinieken.

Ze willen verder dat de aanbeveling van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om bepaalde onderdelen van een behandeling enkel nog in erkende borstklinieken te laten plaatsvinden, zo snel mogelijk in de praktijk wordt gebracht. ‘We spelen letterlijk met levens zolang dat niet het geval is’, argumenteren ze.