Oprichtster van Japanse Rode Leger vrijgelaten na 20 jaar in de cel

Fusako Shigenobu, de oprichtster van het Japanse Rode Leger dat in de jaren 1970-80 terreur zaaide in naam van de Palestijnse zaak, is zaterdagnamiddag (plaatselijke tijd) vrijgelaten na een celstraf van 20 jaar in Japan.

Shigenobu, ook de ‘rode koningin’ of ‘de keizerin van de terreur’, is 76 jaar. Ze werd in 2000 opgepakt in haar geboorteland, nadat ze 30 jaar in het Midden-Oosten had gewoond. Ze had de ontbinding van het JRL afgekondigd vanuit haar cel in 2001.

Shigenobu werd opgewacht door haar dochter en een dertigtal aanhangers, met een spandoek met ‘we houden van Fusako’. ‘Hij gaat een halve eeuw terug, maar onze strijd, inclusief gijzelingen, heeft onschuldige mensen laten lijden’, zei ze na haar vrijlating. ‘Ik wil me daarvoor verontschuldigen.’

De extreemlinkse militante die pleitte voor een wereldwijde revolutie via een gewapende strijd, werd in 2006 veroordeeld tot 20 jaar cel voor de organisatie van een gijzeling in de ambassade van Frankrijk in Nederland in 1974, die een honderdtal duurde.

Bij de gijzeling, waaraan Shigenobu zelf niet deelnam, raakten enkele politieagenten gewond. De gijzelaars dwongen Frankrijk ook om een lid van het JRL vrij te laten, dat enkele maanden eerder was opgepakt op de luchthaven van Parijs.

Shigenobu wordt er ook van verdacht een zelfmoordcommando te hebben georganiseerd met granaten en machinegeweren op de Israëlische luchthaven van Lod-Tel Aviv in 1972, waarbij 26 doden en 80 gewonden vielen.

Het Japanse Rode Leger voerde tot het einde van de jaren 1980 gijzelingen, vliegtuigkapingen, bankovervallen en aanvallen tegen ambassades uit in Azië en Europa. De organisatie verloor aan invloed door interne conflicten, tot ze in 2001 werd ontbonden.

De Japanse politie is nog steeds op zoek naar zeven ex-leden van groep, onder wie de enige overlevende van de aanslag in Tel Aviv. Hij kreeg politiek asiel in Libanon.