Oppositie Angola betwist voorlopige verkiezingsresultaten

De kandidaat van de Angolese oppositie betwist de voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen, die beslissen over de nieuwe president. Volgens de voorlopige resultaten heeft de regereingspartij een voorsprong, met quasi alle stemmen geteld.

Volgens de recentste resultaten van de kiescommissie, die donderdagavond werden bekendgemaakt, met 97 procent van de stemmen geteld, leidt de MPLA (Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola) met 51,07 procent van de stemmen. Aftredend president Joao Lourenço (68) staat zo dichtbij een tweede ambtsermijn. In Angola wordt de lijsttrekker van de partij die de parlementsverkiezingen wint het nieuwe staatshoofd.

Unita, de belangrijkste oppositiepartij, telt 44,05 procent van de stemmen. ‘Unita erkent de voorlopige resultaten van de kiescommissie niet’, zei partijleider Adalberto Costa Junio, op een persconferentie in Luanda, na een eigen telling van de stemmen. ‘De MPLA heeft de verkiezingen niet gewonnen’, zei de oppositieleider, die opriep tot een controlecommissie.

In de loop van de avond waren de definitieve resultaten nog niet bekendgemaakt. Ook bij de vorige verkiezingen in 2017 betwistte de oppositie de resultaten. Al voor de verkiezingen werd ongerustheid geuit over mogelijke fraude, omdat de regeringspartij de controle heeft over de verkiezingsprocedure en de publieke media. Waarnemers van de Afrikaanse Unie en van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika uitten vrijdag al hun “ongerustheid” over de kieslijsten.