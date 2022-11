Ophef in Italië over foto van toekomstig staatssecretaris met nazi-armband

In Italië is ophef ontstaan over een oude foto waarop een toekomstig staatssecretaris van de post-fascistische regeringspartij Fratelli d’Italia te zien is met een naziband om de arm.

De foto toont Galeazzo Bignami in zwart hemd en met een rode armband met zwart hakenkruis op een witte achtergrond. De foto zou genomen zijn tijdens een feestje in 2005, melden Italiaanse media dinsdag.

Italie : le député Galeazzo Bignami qui s’est affiché avec un brassard nazi nommé au gouvernement de Giorgia Meloni https://t.co/3AOnIeTPTx pic.twitter.com/q7PAXniM1e — L'Obs (@lobs) November 1, 2022



Premier Giorgia Meloni heeft maandag op een persconferentie aangekondigd dat ze haar 47-jarige partijgenoot wil benoemen tot staatssecretaris voor Infrastructuur, een ministerie dat geleid zal worden door Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega. De eedaflegging staat voor woensdag gepland.

Het nieuws stootte meteen op kritiek van de oppositie. De benoeming van Bignami is “een belediging en geeft blijk van een gebrek aan fatsoen tegenover de grondwet, de geschiedenis en de slachtoffers van het hakenkruis”, zo tweette parlementslid Marco Furfaro van de centrumlinkse Democratische Partij.

De foto doet volgens verscheidene media al sinds 2016 de ronde. Bignami verklaarde in een reactie dat hij zich schaamt voor deze foto. Wel vindt hij het vreemd dat een bijna twintig jaar oude privéfoto waarvoor hij zich al meermaals verontschuldigd heeft, opnieuw is gepubliceerd.

In de mededeling veroordeelt Bignami “elke vorm van totalitarisme” en noemt hij het nazisme “het absolute kwaad”.

Ook Meloni zelf verklaarde vorige week dat ze geen enkele sympathie voor het fascisme voelt en veroordeelde de anti-Joodse wetten van dictator Benito Mussolini in 1938.

De linkse oppositie neemt ook andere benoemingen van viceministers onder vuur. Zo wordt Claudio Durigon, die op het ministerie van Werk aan de slag gaat, aangewreven dat hij vorig jaar een park in Latina ten zuiden van Rome wou noemen naar Arnaldo Mussolini, de broer van de dictator. Het park draagt momenteel de naam van de vermoorde antimaffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borselino. “Wanneer het verleden niet verdwijnt. Zwarte schaduwen over de keuze van de viceministers”, titelde de centrumlinkse krant La Repubblica dinsdag.