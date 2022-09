Opel Kadett A telt 60 lentes

In 1962 lanceerde Opel de Kadett A die het prototype zou worden van de betaalbare middenklasse auto. Hij bood ruim plaats voor vier inzittenden en had een grote koffer. In de eerste drie productiejaren werden er bijna 650.000 exemplaren van gebouwd.

40pk

De Kadett A was het eerste model dat in de volledig nieuwe productie-infrastructuur van Bochum werd geassembleerd. Opel bouwde naast de klassieke vierdeurs sedan ook een breakversie (Caravan). Die diversiteit in combinatie met een aantrekkelijk prijskaartje (destijds vanaf 5.075 Duitse Mark) maakte van de Kadett een zeer populair model. De 993 cc grote viercilinder benzinemotor leverde 40 pk en dreef de achteras aan. Dat was voldoende om een topsnelheid van 120 km/u te halen. Omdat het een watergekoelde motor was, bleek hij ook een stuk stiller én zuiniger dan bijvoorbeeld de Volkswagen Kever die in die periode het alternatief uit Wolfsburg was. Opel zou na de Kadett A nog vier modellen lanceren. De Kadett E zou in 1993 worden afgelost door de eerste generatie Astra.

Opvolging verzekerd

Ook vandaag zet Opel deze traditie verder met de nieuwste Astra (zesde generatie) die ook beschikbaar is als break (Sports Tourer). Vandaag is de Astra voor het eerst leverbaar met een plug-in hybride motorisatie en vanaf 2023 volgt een 100% elektrisch aangedreven variante.