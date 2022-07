Opel Insignia zwaait af            

Eind 2022 valt het doek voor de huidige Opel Insignia. Dit topmodel binnen het Opel-gamma is meteen het laatste model dat volledig door General Motors werd ontwikkeld.

Rüsselsheim blijft

Een officiële aankondiging is er nog niet en volgens de originele kalender zou het model pas binnen twee jaar afzwaaien. Het actuele model kwam pas in 2017 op de markt en onderging eind 2020 nog een update met de komst van de sportieve GSi-versie. De Insignia-productie in de site van het Duitse Rüsselsheim zou tegen december 2022 worden afgerond. Het wegvallen van de Insignia zou worden opgevangen door de assemblage van de nieuwe Astra op te voeren. Die laatste rolt er eveneens van de band en de verkoop ervan komt stilaan op kruissnelheid. Het voortbestaan van deze historische Opel-site was één van de speerpunten in de onderhandelingen die destijds werden gevoerd bij de overname door de Stellantis-groep.

Elektrische opvolger?

Over een opvolger voor de Insignia is nog niet veel bekend, maar het lijkt logisch dat Opel een nieuw topmodel zal krijgen dat op het platform van de Citroën C5 X en de Peugeot 508 rust. Het is best mogelijk dat deze opvolger een zuiver elektrisch aangedreven model zal zijn, want binnen Stellantis wil men van Opel op termijn een volledig elektrisch merk maken.