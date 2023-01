Ook tweedehandsmarkt krijgt klappen

Het afgelopen jaar is niet enkel de markt van nieuwe wagens gekrompen, ook de handel in tweedehandswagens deelde in de klappen met een verlies van ei-zo-na 10 %.

In 2022 werden er 642.669 gebruikte wagens ingeschreven op de Belgische markt. Dat is niet alleen slechter dan in 2021, maar ook minder dan in 2020, het coronajaar waarin winkels en bij uitbreiding ook garages met occasies lange tijd gesloten bleven. Dit is tekenend voor de malaise waarin de sector zich bevindt, want de markt klopt ongeveer af op het niveau van een kwart eeuw geleden.

Privé stuurt

Deze cijfers zijn een teken aan de wand voor een laag consumentenvertrouwen, want deze markt wordt in hoofdzaak gedragen door privé-kopers. Zij haakten eerder al af wat betreft nieuwe wagens. De bemoedigende cijfers die we de jongste maanden zagen bij nieuwe modellen zijn te herleiden tot uitgestelde leveringen en bedrijven die nog snel plug-inhybrides willen inschrijven u zolang dat fiscaal gunstig uitvalt.

De krimp van de tweedehandsmarkt heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds is er de beperkte aanvoer van jonge, gebruikte wagens omdat de leveringen van nieuwe modellen nog altijd stokken. Anderzijds veranderde de markt en wil de privé-koper niet langer een diesel wegens de lage emissiezones. Ook gebruikte plug-inhybride en elektrische modellen worden door die kopers lauw onthaald.

Dat maakt dat de (schaarse) benzinemodellen erg gegeerd zijn waardoor hun prijzen stijgen. Daarbij komt dat ook zelfstandigen en zelfs bedrijven door de lange levertermijnen (vaak noodgedwongen) uitwijken naar gebruikte modellen wat de prijs ook weer opdrijft. Zelfs voor oudere voertuigen worden hoge bedragen betaald. De mediane leeftijd van een tweedehandswagen steeg het voorbije jaar tot bijna 8 jaar.