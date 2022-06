Onthaalouders worden eindelijk gewone werknemers. Vakbonden en werkgevers hebben daar binnen de Nationale Arbeidsraad een gemeenschappelijk advies over bereikt.

Vandaag werken de duizenden erkende onthaalouders in ons land in een soort tussenstatuut tussen werknemer en zelfstandige. Ze ontvangen geen loon, maar een onkostenvergoeding. Ze kunnen ook geen aanspraak maken op bepaalde rechten, denk maar aan een werkloosheidsuitkering. In het regeerakkoord was al overeengekomen om dit statuut te evalueren, maar nu wordt daar ook effectief werk van gemaakt, zo vertelt Nathalie Diesbecq van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV.

“Binnen de Nationale Arbeidsraad is daarover deze week een advies bereikt”. Concreet is een “uitdoofscenario” overeengekomen voor het bestaande tussenstatuut, vertelt Diesbecq. Vanaf 1 juli 2024 – dus binnen twee jaar – krijgen alle nieuwe onthaalouders het werknemersstatuut. Tot die datum zullen bestaande onthaalouders worden opgenomen op een lijst om in het bestaande tussenstatuut te blijven, als ze dat willen. “Voor sommige, oudere, onthaalouders, kan het immers interessant zijn om in het oude statuut te blijven”, legt Diesbecq uit.

In België gaat het om zo’n 7.000 onthaalouders, waarvan een 5.000-tal actief in Vlaanderen. “We zijn al twintig jaar bezig met adviezen over dat tussenstatuut. Daar moest een einde aan komen. We konden niet blijven aanmodderen”, klinkt het.

Onthaalouders zullen zo voor het eerst het statuut van werknemer kriijgen. Dat bestond wel al voor een klein deel van de onthaalouders, via pilootprojecten. Het is nu wel aan de federale regering om de reglementaire stappen uit te voeren, en aan de gemeenschappen en gewesten om geld vrij te maken voor het nieuwe statuut. “Maar het gemeenschappelijk advies zal voor een hefboom zorgen”, klinkt het bij de vakbond.