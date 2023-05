Onderzoek geopend in Duitsland na vermoedens van vergiftiging van Russische dissidenten

In Duitsland is een onderzoek geopend nadat een Russische journaliste en een activiste die deelnamen aan een conferentie in Berlijn gezondheidsproblemen hadden gemeld die doen vermoeden dat ze vergiftigd werden. Dat meldt de gerechtelijke politie in de Duitse krant Welt am Sonntag.

“Er werd een onderzoek geopend op basis van de beschikbare informatie”, aldus de woordvoerder van de politie van Berlijn in de krant. Het Russische onderzoeksmedium Agentstvo publiceerde vorige week een onderzoek waarin melding werd gemaakt van gezondheidsproblemen bij twee deelnemers aan een bijeenkomst van Russische dissidenten op 29 en 30 april, rond de zakenman en opposant Michail Chodorovski.

De eerste deelneemster, omschreven als een journaliste die onlangs Rusland verliet, voelde tijdens het evenement niet-gepreciseerde symptomen. Ze verklaarde dat die mogelijk voor het evenement al begonnen. De vrouw meldde zich bij het Berlijnse ziekenhuis waar de Russische opposant Alexej Navalny in 2020 verzorgd werd vanwege een vergiftiging. De tweede deelneemster is Natalia Arno, de directrice van de ngo Free Russia Foundation in de Verenigde Staten, waar ze al tien jaar woont nadat ze Rusland moest verlaten.

De vrouw was eind april in Berlijn en reisde daarna naar Praag. Daar voelde ze volgens Agentstvo symptomen en ze merkte ook dat haar hotelkamer geopend werd. Op Facebook schreef Arno eerder deze week dat ze “scherpe pijn” voelde en een “verdoofdheid”. De eerste “vreemde symptomen” begonnen na haar aankomst in Praag. De symptomen zijn nog niet verdwenen maar Arno voelt zich wel beter, schreef ze nog. De afgelopen jaren vonden verschillende gifaanvallen plaats in Rusland en in het buitenland tegen Russische opposanten. Moskou ontkent elke betrokkenheid van zijn geheime diensten bij die aanvallen. Europese laboratoria bevestigden dat Alexej Navalny vergiftigd werd met novitsjok, een zenuwgas door de Sovjet-Unie ontwikkeld werd voor militaire doeleinden.