Onderzoek Bende van Nijvel: wie is Robert Beijer, de oud-rijkswachter die in Thailand werd aangehouden?

In Thailand is oud-rijkswachter Robert Beijer (70) gearresteerd bij een huiszoeking. Het Belgische federaal parket heeft het nieuws bevestigd dat door de RTBf werd uitgebracht. De naam van ‘Bob’ Beijer duikt al decennia op in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar de man heeft altijd zijn betrokkenheid ontkend bij de moordende raids van de Bende in de jaren tachtig, waarbij 28 doden vielen.

Door Jan Lippens

Robert Beijer werd gearresteerd omdat hij geen geldige verblijfspapieren meer had en dus illegaal in Thailand was. Dat kwam aan het licht tijdens een huiszoeking door Belgische speurders in zijn woning in Pattaya. De speurders waren daar, met medewerking van de Thaise Justitie, op zoek naar aanwijzingen of bewijzen van zijn betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.

Lang crimineel verleden

Beijer was eind jaren zeventig speurder bij de B.O.B., de Bijzondere Opsporingsbrigade van de toenmalige Rijkswacht. Daar werkte hij in duo met Madani Bouhouche, een andere cruciale verdachte in het Bendeonderzoek. Samen met de intussen overleden Bouhouche heeft Beijer een lang crimineel verleden, waarvoor hij ook jaren in de cel zat.

Beijer en Bouhouche liepen een eerste keer in de kijker toen ontdekt werd dat ze afluisterapparatuur installeerden bij collega-rijkswachters. Dat gebeurde in de periode dat een groot schandaal op til was rond leden van de Nationale Drugsbrigade die zelf in de drugshandel actief bleken te zijn. Beijer en Bouhouche werden gedegradeerd en kregen een tuchtsanctie. Begin jaren tachtig verlieten ze de Rijkswacht en startten samen een detectivebureau.

Vlucht naar Zuid-Amerika en Thailand

In die periode vonden ook de eerste feiten plaats die later aan de Bende van Nijvel zouden worden toegeschreven – en waarbij ook hun namen zullen blijven opduiken. Beijer en Bouhouche werden allebei verdacht van de moord op wapenverzamelaar Juan Mendez. Bij Mendez gestolen wapens zouden later worden teruggevonden in door Bouhouche en Beijer gehuurde boxen en gelinkt worden aan de Bende.

Daarnaast waren ze onder andere ook verantwoordelijk voor de moord op een veiligheidsagent in Zaventem, een dodelijk afgelopen overval op een Antwerpse diamantair en pleegden ze een aanslag op rijkswachtcommandant Herman Vernaillen. Omdat de grond hem te heet onder de voeten werd, vluchtte Beijer eerst naar Zuid-Amerika en nadien naar Thailand, waar hij in 1991 werd gearresteerd en uitgeleverd aan België.

Celstraf

In 1995 veroordeelde het assisenhof Bouhouche tot 20 jaar en Beijer tot 14 jaar cel. In 1999 had Beijer de helft van zijn straf uitgezeten en werd hij vrijgelaten. Hij vertrok weer naar Thailand, waar hij blijkbaar handelde in vastgoed.

Vanuit Pattaya, Thailand bleef hij opduiken in de Belgische media met verklaringen over zijn criminele verleden of over wie de beruchte reus van de Bende zou zijn. In 2010 publiceerde hij een boek, een autobiografie, waarin hij onder andere medeplichtigheid aan moord en andere zware criminele feiten bekende.

Tegelijk vertelde hij dat hij in opdracht van inlichtingendiensten werkte. Kenners van het Bendedossier, inclusief speurders, hechten weinig geloof aan veel van zijn verhalen en beschouwen hem vooral als een gewiekste manipulator. Anderen wijzen erop dat hij samen met Bouhouche over een groot netwerk beschikte, inclusief wapens en geheime adressen en bergplaatsen die toch voor ‘iets’ moesten dienen. Bijvoorbeeld voor aanslagen door de Bende van Nijvel? Sommigen beweren dat Bouhouche voor de logistiek van de Bende zorgde en Beijer voor het personeel.

Geen formele bewijzen

Hoe dan ook, er zijn nooit formele bewijzen gevonden van zijn betrokkenheid bij de Bende van Nijvel. De meest concrete aanwijzing in het dossier zou zijn dat Beijer gesignaleerd werd in de omgeving van de Delhaize in Aalst, in de dagen voor de moordende raid van de Bende in dat warenhuis in 1985, meteen ook de laatste aanslag van de Bende.

Waarom precies de Belgische speurders nu naar Pattaya zijn getrokken, heeft het federaal parket niet meegedeeld. Zijn er nieuwe elementen of getuigenissen opgedoken die de zaak kunnen helpen oplossen? Het blijft voorlopig onduidelijk. Wel is duidelijk dat het Bendedossier in 2025 dreigt te verjaren zonder concreet resultaat, tenzij een nieuwe wet die dreigende verjaring alsnog ongedaan maakt. Het federaal parket bevestigde dat in het huis van Beijer verschillende zaken in beslag werden genomen voor verder onderzoek.