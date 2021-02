is afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Op 1 september gaat ze met pensioen. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 14 minuten en 29 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De agressie rond de coronamaatregelen maakt me boos. Ik heb alle begrip voor frustraties - we hebben het allemaal moeilijk. Maar we moeten er samen door. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Een geglobaliseerde aanpak van de armoedebestrijding zou veel frustratie en agressie wegnemen. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik samen met alle collega's GO! op de kaart heb gezet als toekomstgerichte trekker in het onderwijs. We hebben een enorme groeispurt doorgemaakt, zowel qua leerlingenaantallen als qua kwaliteit. Wat is uw grootste mislukking? Ik heb me sterk ingezet voor gelijke onderwijskansen, en op zich doet GO! het goed, maar we zijn er nog lang niet. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee. Ik heb veel mogen reizen, onder meer als hoofd van Toerisme Vlaanderen. En ik vind het fantastisch om andere culturen te ontdekken. Maar na elk avontuur keer ik ook graag terug naar huis. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De vakanties bij mijn grootouders, met zeer veel kleinkinderen samen. We sliepen met z'n allen op één kamer: pure fun. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik eet minder vlees en beperk plastic verpakkingen, maar ik neem nog vaak de auto: mijn ecologische voetafdruk kan dus nog kleiner. Professioneel probeer ik wel mijn steentje bij te dragen, door in te zetten op milieubewustzijn in scholen.Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Twee jaar geleden had ik op Twitter alle collega's een prettige 'lentevakantie' gewenst, in plaats van het klassieke 'paasvakantie'. Dat was onschuldig bedoeld - het was gewoon mooi weer. Maar ik kreeg meteen een legertje trollen over me heen, die begrippen als ' soumission' niet schuwden. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, ik heb er geen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Wie veel keuzes moet maken, maakt ook fouten. Zolang je daaruit leert, vind ik dat geen probleem. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Er zijn wel verontrustende signalen, zoals de grote hoeveelheid fake news en het gebrek aan kritische reacties daarop: dat kan aanzetten tot akelige dingen. Vandaar het grote belang van herinneringseducatie op school. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Invictus, een prachtige film over Nelson Mandela, die verzoening trachtte te creëren rond een rugbyploeg. Ik heb het voorrecht gehad hem te ontmoeten in Zuid-Afrika, dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Waarover zou u meer willen weten? Nog meer over geschiedenis en de grote verscheidenheid aan levensbeschouwingen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ongeveer 750 euro. Daarnaast help ik ook enkele mensen uit mijn omgeving die het moeilijk hebben. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Opletten dat ze geen vanzelfsprekendheid wordt. Vindt u seks overschat? Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat we jonge mensen leren om op een open en gezonde manier met seksualiteit om te gaan. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ze zijn helaas allebei overleden. Maar mijn tante, die deze week 97 wordt, bel ik elke week. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Nu we bijna 100 procent telewerken en dus ook veel vaker koken, eet ik alvast een stuk gezonder. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk dat ik eerder in het verzet terecht zou komen. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat geduld en luisterbereidheid heel waardevol zijn, zowel privé als op het werk.