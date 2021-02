Het onderwijs maakt zich ­almaar meer zorgen over de leerachterstand die kinderen oplopen door de coronacrisis. Experts stellen voor om te snoeien in de leerstof, schrijft Het Nieuwsblad dinsdag.

'De achterstand krijgen we dit jaar niet weggewerkt', zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek ­Onderwijs Vlaanderen. 'Daarvoor moeten we in één jaar doen waar je normaal anderhalf jaar voor nodig hebt.'

Experts, onder wie OESO-onderwijstopman Dirk Van Damme, gooien daarom de ­optie op tafel om te snoeien in de leerstof. Net zoals eind vorig schooljaar na de lockdown werd afgesproken dat scholen enkel nog moesten focussen op de 'essentiële leerdoelen'.

Boeve noemt het schrappen van leerstof een mogelijke oplossing op de ­korte termijn. 'Maar het is niet omdat je bepaalde leerstof niet strikt nodig hebt om naar het volgende jaar te gaan, dat die niet belangrijk is. Dan moeten we kijken of we dat ­later moeten inhalen.'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil zelf nog niet ­meteen schrappen in de leerstof. 'Dat is zoals vroegtijdig de handdoek werpen. Voor mij is leerstof selecteren de laatste optie.'

