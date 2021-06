In de serres van Laken zijn woensdag de diploma's uitgereikt van de 25ste editie van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Koningin Paola en koning Albert II waren op de afspraak, maar voor het overige vond de prijsuitreiking in beperkte kring plaats.

De ceremonie werd wel online uitgezonden. De prijs stond dit jaar ook in het teken van de coronacrisis. Leerkrachten werden gelauwerd die tijdens de huidige pandemie originele projecten hebben opgezet om zo te vermijden dat de sociale ongelijkheid, de schooluitval en de digitale kloof verder zouden toenemen.

Eerste laureaat aan Vlaamse kant werd het leerkrachtenteam van de school Element in Sint-Andries (Brugge) met het project 'Element-sterk in verbinding', waarbij de leraars er via digitale weg toch in slaagden blijvend in verbinding te zijn met hun leerlingen. Er werd maximaal ingezet op de cognitieve functies van de jongeren en hun zelfstandigheid werd aangemoedigd. Tweede laureaat was het schoolteam van Het Groene Eilandje in Antwerpen, derde laureaat het schoolteam van Windekind in Vorselaar.

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en onderscheidt elk jaar leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs van alle netten in de drie gemeenschappen van ons land die zich onderscheiden in hun beroep.

