Geen plaats voor bijna 3.500 kinderen in Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel

Ouders die hun dochter of zoon in januari aangemeld hadden voor een fel begeerde plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, kregen gisteren te horen of hun kind volgend jaar kan starten in een van de scholen die ze kozen. Volgens het LOP steeg het aantal aanmeldingen in het Brusselse Nederlandstalige basisonderwijs met 2 procent, al werd de capaciteit afgelopen jaar met 3 procent verhoogd.

De extra scholen slagen er zo niet in de historische tekorten weg te werken. Exact 2.968 kinderen kunnen zo volgend jaar terecht in een van de scholen die hun ouders kozen. Maar voor een grotere groep, 3.446 kinderen, is momenteel geen plaats gevonden. Vorig jaar waren dat er 3.300 op een totaal aantal van zowat 6.300 aanmeldingen.

LOP-voorzitster Nadine Engels nuanceert de cijfers en zegt dat er nog plaatsen zullen vrijkomen. Het LOP roept wel op om te blijven investeren in extra plaatsen in het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Brussel.