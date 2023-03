Onderwijs: experts valideringscommissie eindtermen stappen op na communicatie Weyts

Uit onvrede met de communicatie van minister Ben Weyts en de onderwijskoepels over de nieuwe eindtermen zijn de vier experts van de valideringscommissie opgestapt.

De vier academici die deel uitmaakten van de valideringscommissie die moet nagaan of de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs helder geformuleerd en evalueerbaar zijn, hebben vandaag ontslag genomen. Dat bevestigt commissievoorzitter Luc De Man.

Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen), Elke Emmers (UHasselt), Fien De Paepe (KU Leuven) en Nancy Van Ranst (Odisee Hogeschool) stappen op omdat ze zich buitenspel gezet voelen. Dat komt in de eerste plaats door de communicatie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels, die gisteren in het Vlaams Parlement lieten weten dat ze een consensus hebben bereikt over wat leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vanaf volgend schooljaar minimaal moeten kunnen en kennen.

Grove borstel

De vorige versie van die eindtermen, die ondertussen tot minimumdoelen zijn herdoopt, werden vorig jaar door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Het Hof volgde daarmee de redenering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Steinerscholen dat de eindtermen zo gedetailleerd waren dat ze amper nog ruimte lieten voor een eigen pedagogisch project. Na dat arrest gaf minister Weyts de onderwijskoepels de opdracht om een nieuw voorstel uit te werken. Vooral Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Steinerscholen namen daarbij het voortouw, en gingen met de grove borstel door de oude eindtermen. Hun voorstel vormde het uitgangspunt voor het werk van de verschillende ontwikkelcommissies die per domein, zoals Nederlands, fysica of wiskunde, moesten bepalen wat leerlingen moeten leren.

‘Te vaag’

Het was dan aan de valideringscommissie om na te gaan of die nieuwe minimumdoelen wel concreet en duidelijk genoeg waren. De voorbije maanden formuleerde ze heel wat opmerkingen, maar de overkoepelende ontwikkelcommissie zou daar maar mondjesmaat rekening mee hebben gehouden. Daardoor liep de spanning op.

Uiteindelijk hebben minister Weyts en de onderwijskoepels niet meer gewacht tot alle punten van onenigheid waren uitgeklaard. Scholen en leerkrachten wilden eindelijk weten wat er volgend schooljaar van hen wordt verwacht.

‘De valideringscommissie krijgt nu de schuld van het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd’, zegt een bevoorrechte getuige. ‘Maar sommige minimumdoelen zijn gewoon nog te vaag om in de praktijk te brengen.’ Van de 596 minimumdoelen zou er een honderdtal nog niet door de commissie gevalideerd zijn. Het is vooral uit onvrede met het feit dat daar in de communicatie niets over werd gezegd dat de experts zijn opgestapt.