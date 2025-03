Ondanks onderzoek mogelijke verkiezingsfraude Ninove: D’haeseleer mag eed afleggen

Guy D’haeseleer zal op dinsdag 25 maart om 18u00 in de ambtswoning van de gouverneur officieel de eed afleggen als burgemeester van Ninove. Dat bevestigt het kabinet van Carina Van Cauter aan persagentschap Belga.

D’haeseleer, die eind vorig jaar al de eed aflegde in de Ninoofse gemeenteraad, is de eerste Vlaams Belang-burgemeester in Vlaanderen. Zijn partij, Forza Ninove, behaalde de absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen.

De benoemingsprocedure vereist echter een eedaflegging bij de gouverneur, die nu is ingepland.

Vermeende volmachtfraude

De benoeming van D’haeseleer werd vertraagd doordat Binnenlands Bestuur bijkomende informatie had opgevraagd bij de procureur-generaal over een onderzoek naar vermeende volmachtfraude bij de verkiezingen.

De procureur-generaal had echter geen bezwaar tegen de benoeming, en het advies van de gouverneur was positief. Het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden loopt nog steeds, maar dit vormt geen belemmering meer voor de officiële eedaflegging. Hiermee wordt D’haeseleer als laatste Oost-Vlaamse burgemeester officieel ingezworen.