Er zijn nog steeds kinderen aan het werk bij PostNL. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

Vier maanden na de eerste undercoverreportage is PostNL er nog steeds niet in geslaagd om de kinderarbeid bij zijn onderaannemers aan te pakken, aldus de media. Zo konden ze een jongen van 13 filmen die naar eigen zeggen twee à drie dagen per week voor het postbedrijf voor 5 euro per uur. De journalisten betrapten ook een onderaannemer op heterdaad, die meerdere kinderen in dienst bleek te hebben die onder druk gezet worden om te liegen. Volgens een voormalige onderaannemer is PostNL van alles op de hoogte. 'Maar het interesseert hen niet, zolang de pakjes maar geleverd zijn.'

Het koerierbedrijf ontkent dat. 'Dit zijn ernstige aantijgingen die wij zelf tijdens onze dagelijkse controles en uitgebreide onderzoeken niet hebben vastgesteld'. Het verwijzen dan ook door naar het gerecht. 'Wij delen de resultaten van onze eigen controles voortdurend met de sociale inspectie', klinkt het. 'Wij werken volgens de regels en staan voor goede en sociale werkomstandigheden voor iedereen die bij of voor ons werkt.'

