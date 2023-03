Nog steeds geen stikstofakkoord: onderhandelingen haperen op twee belangrijke punten

Na twee dagen van bilaterale gesprekken kwam minister-president Jan Jambon dinsdag om 18 uur aan op het Martelaarsplein met een nieuw voorstel. Dat werd tijdens het diner zonder grote ongelukken besproken. Kemphanen CD&V en N-VA hadden het in de loop van de avond allebei over ‘stapjes in de goede richting’ en ‘rode lijnen die voorlopig niet worden overschreden’.

Toch werd omstreeks middernacht de vergadering even opgeschort. Die tijd werd door Jan Jambon en minister van Omgeving Zuhal Demir gebruikt om nieuwe voorstellen uit te werken.

Daarna werden alle onderhandelingstechnieken uit de kast gehaald. Plenaire vergaderingen met alle betrokken ministers werden afgewisseld met bilaterale gesprekken tussen Jambon en zijn vakministers. Intussen rekenden de kabinetten de technische details door.

De bedoeling is nog steeds om een deal te vinden voor het actuadebat in het parlement van start gaat, om 14 uur. Maar bij het ochtendgloren lopen de gesprekken stroef op twee belangrijke punten voor CD&V.

Dat is enerzijds het groeipad voor de landbouwers. Landbouwbedrijven met een impactscore van meer dan 0,028 procent zouden niet meer in aanmerking komen voor een vergunning. Als het ‘stikstofbad’ echter begint leeg te lopen, zou dat moeten kunnen evolueren naar 1 procent, de drempel die nu al voor de industrie wordt gehanteerd. De vraag is hoe snel dat kan gebeuren.

Het tweede punt is de zogenaamde saldering. Als er in de buurt van een natuurgebied drie landbouwbedrijven liggen en één daarvan stopt, moet de uitstootmarge van dat bedrijf naar de twee resterende kunnen overgaan, vindt CD&V.

De partij zou bovendien de gelegenheid te baat willen nemen om meteen ook een akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit de brand te slepen en op die manier de Europese subsidies voor de boeren te deblokkeren.