Nog geheime documenten gevonden bij Trump

Bij nieuwe doorzoekingen in een opslagruimte van de vroegere Amerikaanse president Donald Trump in Florida zouden nog minstens twee geheime documenten zijn aangetroffen. Een door Trumps advocaten aangesteld team trof ze aan, melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen.

De vertrouwelijke papieren zouden in een verzegelde doos hebben gezeten in een opslagplaats in de buurt van het huis van Trump in Florida, zo meldde de krant New York Times. De advocaten van Trump zouden het ministerie van Justitie hebben verwittigd van de vondst. Het door Trump aangestelde team zou vier locaties hebben doorzocht nadat in augustus federale agenten al op zijn landgoed Mar-a-Lago hadden gezocht naar documenten die eigenlijk het Witte Huis niet mogen verlaten. Er was toen sprake van 300 vertrouwelijke documenten.

Een rechter had Trumps advocaten opgedragen aan te tonen dat hij al het vertrouwelijke materiaal overgedragen hadden. Een woordvoerder van Trump, die in 2024 opnieuw wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen, verklaarde aan de New York Times dat zijn team meewerkt en transparant is bij het recupereren van geheime documenten, maar had het ook over een “ongegronde aanval op president Trump”.