Nog eens 50 boetes uitgedeeld voor ‘Partygate’

De Londense politie heeft nog eens meer dan vijftig boetes uitgedeeld voor illegale bijeenkomsten in Downing Street en andere regeringsgebouwen tijdens de coronapandemie. De teller komt daarmee al op meer dan 100 boetes.

Onder meer premier Boris Johnson, zijn echtgenote Carrie Symonds en minister van Financiën Rishi Sunak kregen in april een boete van 50 Britse pond voor hun aanwezigheid op verschillende feestjes in Downing Street 10 in volle lockdown.

De Metropolitan Police legt nu nog eens meer dan vijftig boetes op voor inbreuken op de covidmaatregelen in Westminster, bericht de Britse openbare omroep BBC donderdag. Voor wie de boetes zijn, is nog onduidelijk. Het kabinet van Johnson heeft vorige maand transparantie beloofd over eventuele bijkomende boetes aan het adres van de premier.

De Londense politie onderzoekt twaalf bijeenkomsten in en rond de ambtswoning van Johnson. De eerste minister woonde er daar zeker drie van bij. Mogelijk volgen nog meer boetes.

Naast de politie voeren ook topambtenaar Sue Gray en het Britse Lagerhuis een onderzoek naar het schandaal, dat ‘Partygate’ gedoopt werd in de Britse pers.

De oppositie riep al verschillende keren op tot het ontslag van Johnson en Sunak, maar Labour-leider Keir Starmer kwam de afgelopen weken zelf onder vuur te liggen nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe hij een biertje drinkt in het kantoor van een parlementslid in april vorig jaar, wat inging tegen de toen geldende coronamaatregelen. Starmer ontkent dat hij de regels heeft gebroken, maar belooft ontslag te nemen als het onderzoek het tegendeel uitwijst.