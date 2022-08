Nissan Townstar komt eraan

Nissan voegt een derde volledig batterijgevoed elektrisch model aan zijn portfolio toe. Na de Leaf en de recent gelanceerde Ariya maakt de Townstar zijn opwachting, de personenwagenversie van het bestelwagentje dat op zijn beurt gebaseerd is op de Renault Kangoo.

Door een alliantie waarin zowel Nissan, Renault als Mercedes participeren, wordt de succesvolle Renault Kangoo ook door beide partners in hun gamma opgenomen. Bij Nissan gaat die voortaan als Townstar (voeger Kubistar) door het leven en Mercedes voorkoopt hetzelfde bestelwagentje als T-klasse.

Nissan biedt de Townstar uiteraard aan met een elektrische aandrijving (die eveneens bij partner Renault wordt geleend) maar klanten kunnen ook nog altijd een klassieke benzinemotor (1.2 met 130 pk) bestellen. In die zin is dit het enige elektrische Nissan-model dat zowel met een elektrische als met een thermische motor leverbaar is. Wat dat betreft hebben deze wagens een streepje voor op de vergelijkbare Stellantis-producten (Citroën Berlingo, Opel Combo en Peugeot Partner) waarvan enkel de (prijzige) elektrische variante overblijft.

300 km rijbereik

De Townstar EV wordt aangedreven door een elektromotor van 122 pk (90 kW) die 245 Nm aan trekkracht biedt. Dat volstaat voor meer dan vlotte prestaties. De Townstar die zowel als bestel- en als personenwagen beschikbaar zal zijn, garandeert ook een verdienstelijk sleepvermogen van1.500 kg.

Met een batterijcapaciteit van 45 kWh is een actieradius (WLTP) tot 300 km mogelijk. Via een driefasige AC-lader verteert de Townstar een laadvermogen van 11 (of optioneel 22 kW) en aan snellader kan je dankzij een laadvermogen tot 80 kW in amper 25 minuten tot 150 km autonomie bijladen.