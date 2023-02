Nissan Max-Out

Nissan toont ons voor het eerst een open EV. Deze Max-Out concept is mogelijk de voorbode van een echte open elektrisch model.

Ervaring

Nissan heeft inmiddels al een heus parcours afgelegd op vlak van elektrificatie. Twee generaties Leaf gaven de Japanse constructeur voldoende ervaring om recent de vrij vernieuwende Arya (SUV) op de markt te brengen. In de rand houdt de constructeur zich ook nog bezig met enkele studiemodellen die enerzijds worden getoond om aan het grote publiek aan te geven welke designrichting het merk uit wil. Anderzijds zijn uitgerekend dit soort projecten een ideale manier om ‘temperatuur te meten’ en te achterhalen of de markt en de consument klaar is voor het ene of het andere idee.

Klassieke vormtaal

Eerder toonde Nissan ook al andere concepts met het ‘Out’-suffix zoals de chill-Out en de hang-Out. Het verschil met deze nieuwste Max-Out is dat het bij de vorige designoefeningen om virtuele modellen ging, maar deze keer gaat het om een levensechte conceptwagen. De vorm van deze laatste oogt eerder klassiek en het valt meteen op dat het om een tweezitter gaat met een vrij lange neus en een dito achterkant. Die lange neus is bijzonder voor een EV, want designers hoeven geen grote verbrandingsmotor onder de motorkap in te planten. Die motorkap is erg opvallend want de neus oogt zeer aerodynamisch en de lucht stroomt er als het ware doorheen.

Concurrentie ligt op de loer

Op dit ogenblik is het segment van de elektrische cabriomodellen nagenoeg onbestaande. Smart deed eerder al een poging met een open canvasdak, maar er zijn ook andere constructeurs die op plannen broeden om een ‘vrijetijds’-EV op de markt te brengen. Het Chinese MG